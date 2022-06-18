Морський піхотинець з 20 річним досвідом: на Херсонщині зник безвісти американець Грейді Курпасі

Держдепартамент визнав, що в Україні зникли троє американських військових. Третім став ветеран морської піхоти капітан Грейді Курпасі. Ймовірно, що Курпасі був на позиції в Херсонській області.

Зникнення Курпасі підтвердила ЗМІ його дружина. У самому Держдепі імені не називають, бо ще тільки виходять на зв'язок з сім'єю.

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Востаннє Курпасі виходив на зв'язок наприкінці квітня

Востаннє рідні та друзі чули від Курпасі звістки 23 – 24 квітня. Друг військового Джордж Хіт повідомив, що Курпасі прослужив у Корпусі морської піхоти протягом 20 років, у відставку вийшов у листопаді 2021 року.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну ветеран вирішив допомогти українцям, зазначивши, що корисними можуть бути його навички.

Американець прибув в Україну березні

Американець прибув в Україну 7 березня, а вже через 2 тижні був в Києві. Курпасі та іншим бійцям Іноземного легіону, за словами Хіта, доручили обладнати спостережний пункт на Херсонщині.

За словами друга морського піхотинця, Курпасі та інший солдат покинули спостережний пункт, аби подивитись, звідки стріляли. Після цього американець сказав, що по ньому відкрили вогонь, і зв'язок обірвався. Самому Хіту повідомили у Держдепі, що його друга оголосили зниклим безвісти, адже не було знайдено тіла.

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Що відомо про Грейді Курпасі:

Приєднався до морської піхоти після терактів 11 вересня 2001 року.

Чотири рази був у військових відрядженнях за кордоном, тричі – в Іраку.

Володіє багатьма нагородами за мужність та досягнення, серед них – "Пурпурне серце".

У морській піхоті очолював взвод, у якому служив і його друг Джордж Хіт.

Після виходу у відставку подав заяву на навчання у докторантурі Стенфорда, проте не пройшов.

Що відомо про 2 інших зниклих американців

Раніше ЗМІ повідомляли про зникнення 39-річного Олександра Друке та 27-річного Енді Хуінха з Алабами. Вони воювали у складі ЗСУ на півночі від Харкова. Була інформація, що вони могли потрапити в полон. З'явилось навіть фото, де обоє американців у російській військовій машині. Проте нема жодних даних, коли була зроблена світлина.

Заява Держдепу про зниклих американців: коротко

Представник Держдепу Нед Прайс розповів, що США вивчають інформацію про американців, які воювали у складі ЗСУ.

Держдеп перебуває в постійному контакті з рідними військових, а також українською стороною та Червоним Хрестом.

У США запевнили, якби була інформація про взяття в полон, то американці би контактували з російською стороною.

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