З моря, з неба і з важкої артилерії, – мер розповів, з чого обстрілюють Маріуполь

Російські війська зрівнюють із землею українське місто Маріуполь. Ворог завдає ударів по мирному населенню Маріуполю ледь не з усіх типів озброєння.

Окупанти підняли 5 літаків і підігнали 4 кораблі

Про обстріли міста розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, на 5 – 6 день війни окупанти вели по Маріуполю безперервний вогонь із "Градів", артилерії та систем "Буратіно".

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Після того, як окупанти зрозуміли, що не можуть пробити оборону Маріуполя, вони підняли в небо авіацію.

Починаючи з 5 – 6 днів війни, окупанти вели безперервний вогонь із "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що й так не можна пробити оборону Маріуполя, підняли повітря авіацію,

– сказав Бойченко.

Мер Маріуполя зазначив, що спершу в небі було два літаки, після чого ворог підняв ще три повітряні судна. Бойченко розповів, що ворог вів вогонь по мирних кварталах.

За словами міського голови, коли окупанти усвідомили, що авіація також не спрацювала, тоді вони "підігнали чотири кораблі, стали на Білосарайській косі і з Азовського моря почали бити по Маріуполі".

Літаки летять із Криму – як на роботу

Бойченко розповів, що в Маріуполя не було протиракетної оборони, яка б могла захищати місто з повітря. Попри це українські військові збили два літаки й потопили один ворожий човен.

Обстріли авіацією почалися практично з третього тижня війни і не вщухали до вчорашньої доби. Літаки летять із Криму – як на роботу, щопівгодини,

– заявив мер Маріуполя.

Він нагадав про обстріл пологового будинку й драмтеатру. За словами Бойченка, Росія здійснює геноцид.

"Треба розуміти, що вони не мали завдання проводити "визвольну операцію". У місті проживало 50% етнічних росіян. Вони просто беруть та знищують усіх. Не було завдання когось звільняти. Завдання було – стерти місто з лиця землі разом із жителями. Це геноцид, інакше те, що відбувається, назвати не можна", – сказав міський голова.

Бойченко запевнив, що Путіна і всю російську армію чекає військовий трибунал, адже вони скоюються воєнні злочини.

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