Військові моряки в Одесі врятували людей, яких віднесло у відкрите море

В Одесі п'ятьох цивільних осіб хвилями віднесло у відкрите море. Їх врятував та доставив до берега екіпаж одного з катерів національного флоту.

Моряків попросили про допомогу у порятунку цивільних осіб, яких хвилями віднесло у відкрите море. Історію з щасливим фіналом розповіло управління комунікацій Командування Військово-морських сил ЗСУ.

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Військові моряки врятували людей

До Військово-Морських Сил ЗСУ звернулись представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради.

Екіпажем одного з катерів національного флоту було проведено пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді,

– повідомили у пресслужбі.

На щастя, п'ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.

У ВМС ЗСУ неодноразово наголошували на дотриманні правил безпеки на воді, оскільки багато нещасних випадків стаються через неповагу до цих правил, зокрема через купання в небезпечних місцях або в нетверезому стані.

Небезпечні ситуації у відкритому морі стаються нерідко, зокрема у пляжний сезон. У червні цього року морпіхи ЗСУ також врятували чоловіка. Тоді під час виконання завдань у Чорному морі екіпаж одного з катерів отримав вказівку про пошук цивільного, якого хвилі віднесли у відкрите море.