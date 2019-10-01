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      Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым

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      Алексей Чирний
      Алексей Чирний / Фото из открытых источников

      Киевский журналист и мой друг Павел Казарин напоминает, что в деле Сенцова было четыре человека, включая Алексея Чирния, который пошел на сделку со следствием. В результате Сенцов в Киеве на свободе, он национальный герой. Чирний дал показания против "соучастников", не отказывался от них, получил меньше всех, семь лет, и до сих пор сидит.

      Обычно такие вещи обсуждаются в контексте морального выбора и его последствий, что вполне понятно. Но я хочу заметить другой момент. Назовем его условно пользой от чтения новостей, хотя феномен шире.

      Интересно: Сенцов назвал три условия, при которых возможны переговоры с Россией

      Когда за тобой приходят специалисты пыточных дел, одетых в форму полицейских или штатское, ты остаешься с ними один на один. Они профессионалы своего дела, их задача напугать, заставить отказаться от адвоката, заставить дать нужные показания, заставить молчать. Они убедительны, по их следам идут ваши "защитники", которые вкрадчиво шепчут: лучше все решить тихо.

      И ты думаешь, ну вот ведь обычные люди, давно в своем деле, а ты вовсе не преступник. Их аргументы – убедительны и последовательны, надо дать им поработать и не мешать. А если кто узнает, что твои близкие в тюрьме, будет большой позор.

      У большинства из нас, столкнувшись с российским судом, есть больше шансов стать Чирнием, чем Сенцовым. Мошенники в форме просто обманут нас, как обманывали своих "клиентов" в годами.

      Но если вы читаете новости, вы знаете, что сидят невиновные, что даже по народной 228-й, голуновской статье большинство дел сфальсифицировано, что в том, чтобы оказаться клиентом палачей нет никакого позора, потому что это у нас может произойти с каждым.

      Вы знаете историю Дадина, знаете историю Сенцова, Жукова. Вы неудобный клиент – отказ подписывать протоколы без своего адвоката, право хранить молчание по 51-й статье Конституции, и вся публичность, которую вы можете себе позволить.

      А если вы не просто читаете новости, но и защищаете других людей, не молчите о произволе, поддерживаете Агору и ОВД-Инфо, выходите на митинге, то менты и сами не рады, что у них появился такой клиент.

      Когда вас задерживают, к полиции приезжают десятки людей, новости об этом мгновенно распространяются, и вот у вас уже есть адвокат, а пытать вас проблематично.

      Если мы поддерживаем Сенцова, у нас есть шанс стать Сенцовым, а не тем, кто дает на него показания.

      Автор: Кирил Мартынов

      Читайте также: Путин никогда не отдаст Крым, пока будет у власти, – Сенцов

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Російська пропаганда Публікації Олег Сенцов
      Джерело: Facebook
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