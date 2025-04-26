Це велика справа, – Трамп обіцяв вивчити ліквідацію Москалика

Напередодні внаслідок вибуху авто у Підмосков'ї загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії. Президент США відреагував на ліквідацію Москалика.

Так, американський лідер зазначив, що вивчить цю справу. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту літака, прямуючи до Риму, повідомляє 24 Канал.

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Трамп про ліквідацію Москалика

Про ліквідацію російського генерал-майора ГРУ Ярослава Москалика президент США дізнався від журналістів. Поставив уточнювальні питання, зокрема, де саме це сталося.

Це велика справа. Я вивчу це,

– заявив Трамп.

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Зауважимо, вибух стався вранці 25 квітня в підмосковному місті Балашиха. Він вщент знищив авто.

За даними росЗМІ, Москалик нібито виходив з під'їзду будинку, у якому жив, коли пролунав вибух. Від отриманих травм заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії помер на місці.

Кремлівські пропагандисти писали, що на місці нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій.