Москальській мразоті не потрібні розумні сусіди, – Чаус показав розбомблену політехніку

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус опублікував відео біля розбомбленої російськими окупантами політехніки у Чернігові.

Так, з його словами, ворог бореться з українською освітою.

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Москальській мразоті не потрібні освічені розумні сусіди, але хто її буде питати. Ми переможемо. Українці – найкращі. Ми відбудуємо цей заклад, як і десятки інших закладів на території України, які були уражені московською мразотою,

– сказав Чаус.

Він додав, що українська освіта – найкраща, а українці – найосвіченіші.

Очільник Чернігівської ОВА зазначив, що в області ще дуже багато роботи, а кожен з "холодною головою" повинен робити свою справу, тоді Україну очікує успіх і перемога.

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