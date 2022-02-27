Москалям тричі на**й, – харківські військові звернулися до окупантів
27 лютого 2022 , 13:29Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
У Харкові йдуть бої. Підрозділ тероборони "Азов" нищить техніку та окупантів, що прорвались до міста.
З кожною годиною ворогів стає все менше, зазначили в Оперативному штабі. Тож з цього приводу наші захисники записали "мотиваційне" відео для агресора.
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Звільнимо харківчан, тричі – слава, слава, слава.
Москалям тричі – на**й, на**й, на**й.
Смерть ворогам!
Путін – ху**ло!, – емоційно висловились військові.
У Харкові наші бійці полонили російського військового. Він зі сльозами на очах розповів, що приїхав з окупованого Севастополя.Увага! В Оперативному штабі також зазначили, що усі харків'янам, які хочуть долучитись до знищення небратів – Штаб оборони Харкова розташований в облдержадміністрації.
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