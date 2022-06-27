На Московії – дефолт: дві речі, які треба про це знати

На Московії сьогодні формальний дефолт. Вони не змогли виплатити кредиторам близько 100 мільйонів доларів. Пропонували рублі, але кредитори відмовилися.

Дві основні речі, які треба знати про цей дефолт:

Ні, Росія не впаде просто зараз. Дефолт не означає, що в них немає грошей. Дефолт означає, що вони не розрахувалися по своїх боргах. Гроші й запас міцності в них поки що є. Так, Росія неминуче впаде. Сьогоднішній дефолт – це черговий цвях у домовину "вєлікой осії".

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Чому формальний дефолт Московії має велике значення, попри великі золотовалютні резерви Московії? Треба розуміти природу ринків капіталу. Всі сучасні найбільші кредитори кредитують на основі кредитних рейтингів.

Коли Росія отримала дефолтний рейтинг, вона в принципі втратила можливості кредитуватися. Навіть якби менеджмент банку або фонду хотів би прокредитувати Росію, фінансові установи мають чіткі правила, згідно з якими, вони в принципі не кредитують країни з переддефолтними, або дефолтними рейтингами.

Тому, навіть, якщо свинорилі привезуть вагон золота як заставу по кредиту, вони будуть послані за русскім воєнним кораблем. Бо немає рейтингу – нема кредиту.

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У Росії – проблеми

Щобільше, на самій державі Московія проблеми не закінчуються. Коли за грошима в західні банки прийде російський бізнес, він теж буде посланий в тому ж напрямку. Бо рейтинг країни походження теж має значення для кредитування приватного бізнесу.

Свинособачі зараз щосили намагаються видати дефолт за щось несерйозне. Мовляв, у нас тільки в юанях понад 100 мільярдів доларів, а тут нещасні 100 мільйонів не оплачені. І ми б і заплатили, але перешкоджають санкції.

Але банкіри – люди цинічні і прагматичні. Їм по барабану, що завадило виплатити борги. Має значення тільки факт: заплатив чи ні. У випадку з окупантами – рахунок на табло, не заплатили. Кредитний рейтинг Московії – Дефолт.

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Це значить довгі й болісні роки ізоляції у своєму лапотному рейху, голодні бунти, неможливість кормити регіональні еліти й закономірний фінал – розпад Московії з наступним поглинанням уламків Китаєм, Монголією, Казахстаном, Україною, Польщею.