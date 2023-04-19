Зайшла коса на камінь: ФСБ прийшла з перевірками в московську поліцію

Спецслужба країни-окупантки ФСБ помітила витік інформації про силовиків Росії. При цьому він відбувався не лише абикуди, а й в Україну.

Тож ФСБ вже декілька тижнів шукає джерело витоку. В межах розслідування силовики прийшли й до московської поліції. Про це повідомили російські телеграм-канали та ЗМІ.

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Перевірка правоохоронців масова

Саме московську поліцію в ФСБ пов'язують зі зливом особистих даних російських силовиків службам України. Наразі ФСБ та Головне управління власної безпеки МВС проводять перевірки практично у всіх відділах поліції Центрального округу Москви.

Також перевірки тривають в Управлінні внутрішніх справ в межах Центрального адміністративного округу та в районних відділах Відділу внутрішніх справ у центрі Москви.

При цьому відбувається вилучення документації та комп'ютерної інформації. Як повідомили в одному з російських телеграм-каналів, як наслідок:

у відділку поліції у Таганському районі Москви затримали трьох співробітників поліції,

у Відділі внутрішніх справ по Арбату – ще декількох співробітників,

двоє керівників поліції вирішили звільнитися.

Що з'ясували в ФСБ

Як розповіло джерело російському ЗМІ, витік інформації про силовиків помітили в середині весни. Тоді слідчі, які зайнялися справою, вирішили перевірити версію про те, що за цим стоять поліцейські.

Згодом вони знайшли у даркнеті оголошення про можливе надання конфіденційних даних силовиків. Слідчі попросили надіслати дані на співробітників прокуратури, після чого отримали відповідну інформацію, а з нею й підтвердження, що дані зливають через Управління внутрішніх справ по Центральному адміністративному округу.

При цьому поліцейські розподіляли замовлення на вилучення даних по різних районах та інших округах Росії, а їхні колеги навіть не знали, у чому беруть участь.

Також у ФСБ з'ясували що правоохоронці Росії добували та передавали особисті відомості силовиків замовникам, серед яких були громадяни України. При цьому, наразі невідомі ФСБ особи могли отримувати чужі паролі для входу в інформаційні системи, звідки й завантажувалися потрібні дані.

Робили це представники поліції, звісно, за грошову винагороду.