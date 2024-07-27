Батько "постарався": у Росії дитина народилася з кулею у животі

У Московській області малюк народився з кулею у животі, бо його батькові закортіло постріляти з пневматичної зброї. Незвичайну історію розповідають росЗМІ.

Під Москвою в обласному центрі охорони материнства та дитинства хірурги видалили кулю з тіла новонародженої дитини.

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Що передувало

Під час з'ясування обставин, як куля опинилася у животі малюка, стали відомі наступні деталі.

Батько новонародженого тренувався на задньому дворі будинку, стріляючи по мішенях з пневматичної зброї. Куля випадково відрекошетила і потрапила у живіт його дружині, яка перебувала на 30-му тижні вагітності.

Батьки звернулися по медичну допомогу. Лікарі встановили, що небезпеки для життя та здоров'я мами та дитини не було, тому вирішили, що жінка має народжувати сама у стандартні терміни.

Після народження дитини, їй провели операцію і видалили кулю.

До слова, 26 липня на Червоній площі біля мавзолея Леніна очільник наукового інституту хотів вчинити самоспалення.