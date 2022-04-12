Московський патріархат – не незалежна Українська церква, а частина РПЦ, – Епіфаній

Священники з Московського патріархату намагаються вдавати, що є незалежними. Однак їхній очільник досі молиться за російського Кирила.

Про це розповів настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. За його словами, розпочався процес відмов від Московського патріархату.

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"Московський патріархат в Україні де-факто вважає, що вони незалежні, але де-юре зрозуміло, що вони є складовою частиною РПЦ, невіддільною складовою, оскільки й митрополит Онуфрій в Києві, і митрополит Антоній, управитель справами, є членами священного синоду РПЦ", – зазначив Епіфаній.

Готові до переговорів

Митрополит зазначив, що росіяни намагаються зберегти свою церкву й сподіваються просто перечекати війну. Вони думають, що питання з Московським патріархатом вирішуватимуть опісля. Однак Епіфаній запевнив, що до цього вже ніхто не повертатиметься.

Ми, Православна церква України, закликаємо не просто на словах до єднання. Ми готові сідати за стіл переговорів, розпочати діалог з приводу єднання всіх в єдиній вже визнаній автокефальній Православній церкві України,

– сказав Епіфаній.

Він додав, що є парафії, які готові до єднання. Їх приймають до ПЦУ

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