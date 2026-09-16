Доказів було недостатньо: суд у Москві звільнив далекобійників у справі про операцію "Павутина"

Московський міський суд звільнив з-під варти чотирьох водіїв фур, яких звинувачували у причетності до атак на російські військові аеродроми в рамках операції Павутина. Генеральна прокуратура Росії визнала докази Слідчого комітету недостатніми для подальшого тримання фігурантів під арештом.

Про це повідомляють пропагандистські медіа.

Які подробиці?

Фігурантам справи – Андрію Меркурьєву, Олександру Зайцеву, Михайлу Рюміну та Сергію Кануріну – вирішили не продовжувати термін тримання під вартою.

Російські слідчі інкримінували чоловікам перевезення вибухівки у складі організованої групи та вчинення теракту із заподіянням значної шкоди. У Слідчому комітеті Росії вважали, що водії нібито входили до злочинної групи, завербованої СБУ для проведення атак на військові об'єкти.

Самі затримані свою вину категорично не визнають і стверджують, що їх використали наосліп. За словами водіїв, дізнавшись про підозрілий вантаж, вони самостійно викликали поліцію та намагалися збивати безпілотники.

Що відомо про "Павутину"?

1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію "Павутина", під час якої атакувала одразу 4 російські військові аеродроми – "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Унаслідок атаки, за даними СБУ, було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії. Йдеться, зокрема, про Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Іл-76, Іл-78 та А-50. Орієнтовна вартість ураженої авіації, за оцінкою СБУ, становила близько 7 мільярдів доларів.

Для атаки FPV-дрони заздалегідь доправили на територію Росії та сховали у мобільних дерев'яних будиночках на вантажівках. У потрібний момент їхні дахи дистанційно відкрили, після чого безпілотники спрямували на літаки.

За словами Володимира Зеленського, операцію готували понад півтора року. У ній використали 117 дронів, якими керували 117 операторів. Президент також заявив, що українських учасників операції напередодні вивели з Росії.