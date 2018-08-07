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Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца

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Московский патриархат в Одессе
Московский патриархат в Одессе / odessa-life.od.ua

Буквально две недели назад я в статье "Религиозные провокации Кремля докатились и до Одессы?" описывал ситуацию, когда находясь в патовой ситуации, когда невозможно повлиять на предоставление Томоса об автокефалии УППЦ, московский экзархат будет делать ставку на провокации.

В частности, когда в Одессе была нанесена надпись "Гори, мразь!" на храме святой мученицы Татьяны, которая находится возле Национального университета "Одесская юридическая академия" (принадлежит Сергею Кивалову) на 4-й станции Большого Фонтана и принадлежит Московскому патриархату (и была построена под эгидой Сергея Кивалова), об этом сразу же заявили чуть ли не как об акте геноцида, причем посредством пророссийского ресурса Тimer-Оdessa. И тогда никого не смутило то, что подобные надписи появляются по городу везде, от синагог до шаурмятин. Ну, нужен экзархату правильный акцент и его продолжают придерживаться.

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Теперь же реакция пошла на вполне-таки имевшие место действия одесских активистов с маркировкой храмов МП особым клеймом "Філіал ФСБ". Итог – Тimer-Оdessa пишет о том, что фашиствующие молодчики чуть ли не избили настоятеля храма, на защиту которого встали женщины и дети… Сразу же за Тimer-Оdessa тему подхватывают такие ресурсы трехцветного окраса, как "Украина.ру".

Читая тексты данных неуважаемых ресурсов, создается впечатление, что у ворот храма Тихвинской иконы Божьей Матери Свято-Андреевского подворья, в котором в 2014 размещался схрон с оружием и нашли приют заезжие "каренныя адеситы" с рязанским акцентом, состоялась просто кровавая баня с участием фашистов, женщин, детей и батюшки. На деле же – толкотня и маркировка филиала ФСБ.

Но экзархату врать, что боярку хлестать. Ведь 31 августа в Константинополь собрался так называемый патриарх Кирилл, с целью отговорить патриарха Варфоломея от предоставления УППЦ автокефалии. А все имеющиеся у московского экзархата аргументы уже веса не имеют, за исключением неизменной ставки Кремля на ущемление прав русскоязычных… то есть православных прихожан МП. Кстати, приниматься решение об автокефалии УППЦ будет Священным Синодом в сентябре.

Вот и делают из любого богоугодного дела чуть ли не Армагеддон сред белого дня. А когда повода нет – его бы нашли и, уверен, еще найдут не раз! Но если игра у экзархата становится настолько топорной, значит возглас "шеф, все пропало!" раздается в Даниловском монастыре все чаще и все отчаяннее.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Публікації Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП релігія
Джерело: Злой Одессит
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