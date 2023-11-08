Посадили в "бобик": у Москві поліція увірвалася до дитсадка та забрала до відділку 9 дітей

В одному з дитсадків Москви поліція влаштувала "облаву". Поліцейські "затримали" дошкільнят та доправили їх до відділку.

У столиці країни-агресорки силовики вдерлися до приватного дитячого садка і забрали дев'ять маленьких дітей до відділку. Як пояснили свій абсурдний вчинок московські поліцейські – читайте далі.

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Бо не було потрібних папірців

До приватного дитсадку Smile Fish навідалася поліція. Вона вимагала у працівників закладу надати ліцензії та договори з батьками. Необхідні документи поліцейським показали, щоправда, копії. "Стражі порядку" ж вимагали, щоб їм надали саме оригінали.

Батьки просили не забирати їхніх дітей до відділку та "не вганяти у стрес", втім, це не переконало силовиків. Вони не стали чекати, допоки ті привезуть оригінали, назвали дітлахів "безпритульними", посадили у "бобик" та відвезли до відділення номер 100.

Батьки разом із юристами поїхали вслід визволяти малечу.

Тим часом директор мережі садків переконаний, що скаргу до поліції написали конкуренти з бізнесу. За його словами, садок декілька разів перевіряв дільничний, і жодних проблем не виникало.

Поліцейська "облава" дитсадка у Москві: відео соцмережі

У Росії видали повістку депортованому з Маріуполя підлітку

У Росії 17-річний Богдан Єрмохін отримав повістку. Сам хлопець до повномасштабного вторгнення проживав у Маріуполі. Богдан – сирота. Він виховувався у прийомній сім'ї. Крім того, у хлопця є законний опікун на території України – його сестра. Втім, попри це, у травні 2022 року Богдана незаконно вивезли на територію Росії та згодом передали під опіку сім'ї ветерана війни у Чечні.

Підліток кілька разів намагався повернутися на територію України, але спроби були безуспішними. Крім того, окупанти видали Богдану російський паспорт.