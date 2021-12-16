У "Шереметьєво" літак зіткнувся з технічним транспортом: відео аварії
16 грудня 2021 , 10:35Читать новость на русском
Джерело:Gazeta.ru
В аеропорту "Шереметьєво" у четвер, 16 грудня, літак Airbus A350-900 крилом зачепив поливальну машину. У результаті інциденту постраждала одна людина.
Літак мав виконати рейс з Москви до Канкуна, що у Мексиці. Спершу персонал взагалі не зауважив зіткнення. На сполох забили самі пасажири.
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Водію, який був за кермом поливальної машини, довелося викликати швидку.
Літак мав вилетіти ще о 08:55, втім, рейс затримали. Усе тому, що через зіткнення з машиною літак міг технічно постраждати.
Пасажири діляться у мережі відео з місця події.
У "Шереметьєво" літак зіткнувся з машиною: дивіться відео
Внаслідок інциденту постраждав водій: дивіться відео
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