Українські учасники і ОБСЄ справедливо обурилися і навіть перервали засідання.

До теми: Гучний скандал у ТКГ: Росія пригрозила Україні новими обстрілами бойовиків

Мінський треш: чому треба бути завжди і всюди пильними?

Згадала Мінськ, готель Президент і всі ці треш-переговори.

Ми ніколи не мали жодного сумніву, що спецслужби РФ і Білорусі, що одне і те саме, нас пишуть. Це було на підсвідомості.

Тому переговори завжди треба вести так, щоб у разі виходу інформації, ти міг пишатися, а не стидатися.

Але, як справедливо зазначає Ольга Айвазовська, яка також добре пам'ятає весь цей мінський треш, якщо російська сторона так відверто шантажує оприлюдненням записів і демонструє настільки відверту неповагу до переговорної групи, що сам Гризлов погрожує оприлюднити незаконну фіксацію розмов, це погано.

І свідчить не лише про глухий кут і можливе загострення, але і про те, що тепер РФ дозволяє собі подібну тональність перемовин. Наскільки я розумію між рядків цього скупого офіційного повідомлення про підсумки відеоконференції, в такий екзотичний спосіб Москва хоче дотиснути Київ виконувати зобов'язання, які набрав на себе Кравчук щодо внесення змін до постанови про вибори. Бо не треба обіцяти те, що ти не виконаєш і на що не впливаєш, пане Кравчук.

Що має зрозуміти українська делегація в ТКГ?

Добре, що ВР не працюватиме до виборів в сесійному режимі, і тому ніхто нічого не прийматиме.

Дарую мінській групі цей аргумент як ідею на наступний раунд перегорів – списуйте все на пандемію, і не беріть на Україну ніяких зобов'язань, поки на Донбасі стріляють, а заручники залишаються в тюрмах.

Мінськ – це фон, набагато небезпечніше те, що Україна стає слабшою.