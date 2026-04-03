Дрони навідались до Москви та Ленінградської області: що могло бути під ударом

В ніч на 3 квітня безпілотники прорвались у Москву та Ленінградську область. Місцева влада заявляє про роботу ППО.

Про це повідомляють мер Москви Сергій Собянін та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Що відомо про атаку на Росію 3 квітня?

Близько другої ночі мер Москви заявив про знищення першого дрона над столицею, а за годину сили "певео" нібито збили іще один.

Вже близько 6 ранку Собянін зауважив, що на місці падіння БпЛА вже працюють екстрені служби.

Через загрозу атаки дронів у Росії було введено тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден у деяких аеропортах: "Внуково ", "Пулково", "Домодєдово" та "Жуковському" у Москві і "Туношна" в Ярославлі.

У соцмережах мешканці столиці повідомляли про гучні звуки роботи ППО та емоційно реагували, використовуючи нецензурну лексику.

Довідка! Українська оборонна компанія Fire Point розробляє нову балістичну ракету FP-9, яка здатна подолати 800 – 850 кілометрів й нести до 800 кілограмів бойової частини. Розробники запевняють, ця зброя може успішно долетіти до Москви та обійти її багаторівневу систему ППО. Очікується, що ракета буде готова всередині 2026 року.

Також дрони цієї ночі відвідали і Ленінградську область. Повітряна тривога через загрозу БпЛА там розпочалась о третій ночі. Згодом губернатор повідомив про нібито збиття семи дронів. За попередніми даними, уламки впали в одному з районів. Двоє людей зазнали поранень, але загрози життю немає.

Під ранок Дрозденко уточнив, що було знешкоджено 7 безпілотників, а частини БпЛА впали на території селища імені Морозова. Цікаво, що саме там розташований завод імені Морозова оборонно-промислового комплексу Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин та компонентів для боєприпасів. Наразі перебуває під міжнародними санкціями.

Водночас доказів влучання в завод – немає.

Ще два дрони "певео" збила над Воронежем. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що постраждалих внаслідок атаки немає. Втім зауважив, що безпілотники перебувають у повітряному просторі регіону.

