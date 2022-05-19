Москва не змінювала планів щодо знищення України й нашого керівництва, – Данілов

Москва націлена на довготривале протистояння, яке відбувається не лише на фронті, але й в кабінетах політиків. Тому Україна відбивається на двох напрямках: Збройні Сили зачищають території нашої держави від окупаційних військ, а керівництво – виявляє та усуває внутрішніх ворогів, які працюють на Росію.

Про це у новому інтерв'ю розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, зазначивши, що розслаблятися поки що рано.

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Про пріоритетне завдання ЗСУ

Данілов розповів, що першочергове завдання Збройних Сил України – зачищення території нашої держави від військ Росії та внутрішніх ворогів. За його словами Кремль досі не настільки слабкий, як би нам того хотілося, а керівництво держави-агресорки досі планує знищити Україну.

Зараз наше завдання зачистити територію України до останнього окупанта, це можна зробити дуже легко, якщо Путін прийме рішення забрати всіх своїх військових з нашої території, тим менше загине їх на нашій землі,

– розповів він.

Наразі Москва не змінювала планів чи стратегії, а її завданням залишається знищення військово-політичного курівництва України, а згодом й нашої незалежності. Тому, за словами секретаря РНБО, важливо спостерігати за розвитком подій й лише тоді робити певні висновки щодо подальших кроків наших військових, зокрема продовження війни на території Росії.

Дестабілізація країни із середини

Захоплення Сєвєродонецьку, Лисичанську та окупація Луганської області видається головним планом Росії, однак це не зовсім так. Зараз, окрім спроб зрівняти Україну із землею, ворог намагається внутрішньо дестабілізувати ситуацію в державі через гауляйтерів, які осіли тут після часів правління Януковича.

Ця внутрішня загроза не менш небезпечна за зовнішню. Зовнішній ворог, він видимий, щодо внутрішнього, ситуація завжди складніша, коли в якомусь кабінеті сидить ворог, це завжди небезпечно, на жаль, нам ще є, що розчищати,

– розповів Данілов.

Нагадаємо, що після виходу інтерв'ю Данілова, СБУ встановила, що брат колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. За планами Кремля він повинен був очолити посаду голови облдержадміністрації регіону після окупації Дніпра.

Ситуація на фронті, станом на 19 травня: коротко

На Харківщині окупанти намагаються утримати зайняті рубежі, здійснюють спроби контрнаступу. Крім того, у регіоні діють диверсійно-розвідувальні групи.

На Слов'янському напрямку окупанти намагалися покращити своє тактичне положення, зокрема, вели наступ в районі Великої Комишувахи. Однак, зазнавши серйозних втрат, відступили.

На Лиманському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру. Спроби наступу зафіксували на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку. Обидва виявилася невдалими.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати раніше зайняті позиції.

Чернігівщину та Сумщину росіяни обстріляли з артилерії та завдали ракетного удару по населеному пункту Десна.

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