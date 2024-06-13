Російська столиця пішла під воду. Затопило не лише вулиці, але й торгові центри й навіть квартири. Москвичі без перебільшення змушені пересуватися вулицями вплав.

Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить російський НПЗ, вода заливає Москву та її мешканці пливуть вулицями міста.

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Не згоріла, але втонула

У Москві пройшла нечувана досі злива. Місто перетворилося на справжнє море, а місцеві жителі на драйверів. Пасажири автомобілів та автобусів опинилися у пастці. Аби, визволитися з неї, їм доводиться "випливати" з транспортних засобів.

Затопило буквально все – підземні парковки, дороги, торгові центри. Деякі станції метро "потонули" і призупинили роботу.

Не має прихистку від стихії для москвичів і у власних квартирах. Мережа переповнена відео, на яких вода витікає прямо зі світильників та вимикачів.

Вода витікає просто зі світильників: дивіться відео

У Москві затопило парковки: дивіться відео

У московських квартирах "заплакали" вимикачі: дивіться відео

На вулицях російської столиці води по пояс: дивіться відео

Люди фактично заблоковані у низки будівель. Так, на одному з велотреків вони просто не можуть вийти із закладу.

Росіяни у пастці на велотреку: дивіться відео

А тут вже рівень води сягнув по груди: дивіться відео

Шалена злива у Москві: дивіться відео

Вулиці столиці країни – агресорки перетворилися на ріки: дивіться відео

Нагадаємо, що не так давно пів Росії пішло на дно після того, як прорвало дамбу в Орську та кілька річок повиходило з берегів.

Для "багатостраждального" Орська пригоди не закінчилися. Після неприємностей, завданих водною стихією, завітали інші – спричинені "бавовною".

26 травня український БпЛА атакував РЛС "Воронеж-М" в Орську. Український дрон подолав відстань у понад 1800 кілометрів, аби приземлитися точно в ціль. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, уражена РЛС не працюватиме щонайменше пів року.