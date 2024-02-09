Намагалися гасити вогонь авіацією: у Москві спалахнула потужна пожежа

У Росії продовжується сезон яскравих пожеж. Цього разу потужно палало у столиці країни-агресорки – Москві.

У місті зайнявся дах багатоповерхового будинку. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Москві велика пожежа у багатоповерхівці

Очевидці повідомили, що вночі сталося займання даху житлового шестиповерхового будинку на Ленінградському проспекті в районі станції метро "Аеропорт" у Москві. За даними росіян, жителів будинку евакуювали.

У Москві потужна пожежа на даху багатоповерхівки: дивіться відео

Згодом пропагандисти наголосили, зо до гасіння пожежі залучають авіацію. Екстрені служби оцінили пожежу у третій ранг складності з п'яти.

У Москві очевидці зафільмували велику пожежу: дивіться відео

Згодом стало відомо, що гасити пожежу на, як з'ясувалося, вулиці Черняховського вилетіли два вертольоти К-32. Вогонь поширився на всій площі покрівлі будинку №2 і вже перекинувся на сусідній. Інформації про постраждалих наразі немає.

Пожежа у Москві розширилася: дивіться відео

Наразі відомо, що площа пожежі вже становить 4 000 квадратів. Очевидці казали, що шматки покрівлі, що горить, розлітаються навколо місця подій. Крім того, ТЦ "Галерея", що розташований поряд, окупанти відчинили для жителів шестиповерхівки, щоби не замерзли.

Сусідній ТЦ "Галерея" відчинили для жителів багатоповерхівки: дивіться відео

Москвичі також казали, що шматки покрівлі у вогні летіли прямо з даху на землю. Очевидці, які зібралися навколо будівлі, кинулися в біг, коли побачили, що дах починає обсипатися. За попередньою інформацією, постраждалих після цього не було, під будинком нікого не виявилося.

У будинку почав обсипатися дах: дивіться відео

Також у багатоповерхівці обвалилося горище. Деякі з жителів будинку і досі перебувають у квартирах і просять з вікна допомоги в екстрених служб.

Пожежа у багатоповерхівці у Москві триває: дивіться відео

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