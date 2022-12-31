У Москві перелякано готують ППО: Данілов оприлюднив відео з натяком

У Москві вирішили посилити оборону міста. У РНБО вже відреагували на це.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував у мережі цікаве відео. У кадрі лунав гучний сигнал повітряної тривоги в Москві.

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Данілов оприлюднив відео з натяком

На розміщеному відео можна побачити, як кадри новорічної Москви різко змінилися на кадри з щурами, що масово почали бігати. Водночас у столичних будівлях зникло світло.

Москва, Кремль… Росія завтра… 2023,

– підписав ролик секретар РНБО.

Цікаво, на що б міг натякати Данілов.

Ролик Данілова з натяком: дивіться відео

Росіяни ставлять ППО над Москвою на свята

Напередодні стало відомо, що в Москві ставлять протиповітряну оборону, а у Бєлгороді роздають карти укриттів.

Майже 2 тисяч військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах новорічної ночі.

Всього за період новорічних свят та вихідних днів нестимуть бойове чергування з протиповітряної оборони близько 20 тисячі військовослужбовців об'єднання ППО повітряно-космічних сил Росії.

До того ж у Бєлгороді розгорнули оперативний штаб, де роздаватимуть жителям флаєри з картою укриттів у ніч проти 1 січня.