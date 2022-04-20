Москва розпочала чистки своїх посіпак на Луганщині: арештували так званого "міністра"

20 квітня 2022 , 11:16
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Джерело:

телеграм Головного управління розвідки Міноборони України

Після невдач на фронті Росія вирішила перейти до "чистки своїх". Співробітники ФСБ вже взялися за керівників квазіреспубліки "ЛНР".

Про це повідомили українські розвідники. За їхніми даними, у СІЗО вже опинився "міністр внутрішніх справ "ЛНР" Ігор Корнет.

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Згідно з отриманими даними, Корнет був заарештований ФСБ Росії і даний час утримується в слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону.

Арешт "міністра внутрішніх справ "ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур і політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазідержави,
– мовиться у повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник намагається звільнити Корнета.

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Автор: Альона Захарова