Масштабна пожежа у "Москва-Сіті": там пролунали три вибухи

У Москві виникла масштабна пожежа в ТЦ "Афімолл", який розташований в "Москва-Сіті". Повідомляють, що там пролунали три вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що могло стати причиною пожежі в "Москва-Сіті"

Спершу в мережі з'явилася інформація про те, що в "Москва-Сіті" пролунали три вибухи. Після чого на території виникла масштабна пожежа. На місце події вирушили екстрені служби.

Пожежа в "Москва-Сіті": дивіться відео

Згодом очевидці повідомили, що вибухнув автомобіль на парковці "Москва-Сіті". Щоправда, наразі невідомо, хто її власник.

Автомобіль, який вибухнув на парковці: дивіться відео

Одразу після вибуху відбулося загоряння будівельних матеріалів. Також причиною вибухів нібито стали три балони з горючим, які підірвалися через значне підняття тиску.

Наразі водії масово намагаються евакуювати свої коштовні автомобілі, які опинилися в епіцентрі пожежі. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що минулого тижня у Москві горіла ТЕЦ. Там спалахнула трансформаторна підстанція.