Вагнерівці закінчились: Москва створила нову ПВК й кидає її на "пакетизування"

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Аби замінити "вагнерівців", левова частка яких – в пакеті, Москва створила нову ПВК.

Деталі розповів Іван Федоров – мер Мелітополя – в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він зауважив, що нову ПВК створили на базі російського підрозділу "Еспаньола". Він діє на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Ми бачимо насправді, що нові свої підрозділи і тренувальні бази вони розміщують ближче до Азовського узбережжя і Молочного лиману. Саме туди вони перекидають живу силу, "гарматне м'ясо", та боєприпаси,

– мовиться у повідомленні.

За словами мера Мелітополя, останнім часом суттєво збільшився потік автозаправників і вантажівок. Усі вони рухаються з тимчасово окупованого Бердянська до узбережжя Азовського моря. Туди ж приїжджають і нові ворожі підрозділи. Окупанти чомусь вважають, що там – безпечніше. Хоча, спойлер, для російських окупантів на тимчасово окупованих територіях немає жодного безпечного метра.

"Наприклад, ворожа партія "Єдина Росія" взяла собі під керівництво підрозділ "Еспаньола", який вони сьогодні перетворюють на нову приватну військову компанію на зразок "Вагнера", – наголосив Федоров.

Російським окупантам потрібно якось "перекрити" колосальні втрати. Станом на 6 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 363 870 окупантів.