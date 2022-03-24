Москва тестує, на що готове НАТО, – російський правозахисник

Ні Польща, ні країни-члени НАТО досі ніяк не відреагували на російський винищувач у повітряному просторі Польщі. Це може означати, що у Кремлі зараз тестують різні варіанти.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, мовиться про тактику Москви, яка полягає у тому, щоб перевірити, на що піде Північноатлантичний альянс.

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Фейгін: Зараз відбуваються різні етапи та стадії

На думку Фейгіна, НАТО ніяк не реагує до пори до часу. Саме тому Росія перевіряє Північноатлантичний альянс усілякими провокаціями.

Москва ж теж тестує на що готові НАТО,

– припустив він.

Російський правозахисник пригадав, як раніше Росія заявила, що може "знищувати конвої іноземної зброї для України". На це вже Кремлю дали зрозуміти, що не дозволять зробити це.

"На конвой уже сказали: "Не дай бог, бомбитимете, це означатиме 5 статтю – відповідь усіх країн НАТО до Росії", – зазначив Фейгін.

Також правозахисник підкреслив, що тестувати Москву також у майбутньому може і саме НАТО. "Ми проходимо етапи та стадії, які ми розуміємо. Хотілось б, щоб вони швидше пройшли", – вважає він.

Фейгін припустив, що Кремль тестує НАТО на те, що вони готові зробити: дивіться відео