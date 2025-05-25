Москва та Тула зустрічають невідомі дрони: там чули вибухи, а в аеропортах ввели обмеження

В Росії ввечері 25 травня фіксують невідомі добрі безпілотники. Дрони вже летіли над Москвою та Тулою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відбувалося у Тулі ввечері 25 травня

У Тульській області ввечері 25 травня оголосили повітряну тривогу через загрозу невідомих безпілотників. Пізніше, як писали пропагандисти, місто Тула перебуває під "масованою атакою" дронів.

Очевидці писали, що загалом наліт БпЛА тривав близько 2 годин. Також було десяток вибухів і прильоти в районі металургійного заводу у місті. На відео можна побачити дим, який був у різних частинах Тули.

У Тулі вибухи та прильоти: дивіться відео

Також очевидці повідомляли, що на місце, де був дим, прямувало багато карет швидкої. Окрім Тули, про вибухи писали у Новомосковську, Донському та Алексині.

У Тулі багато карет швидкої їхало під час атаки БпЛА: дивіться відео

Якою була ситуація з дронами у Москві

Цього ж вечора мер Москви Сєргєй Собянін заявив про атаку безпілотників на Москву. Влада РФ ввела обмеження на роботу аеропортів Домодєдово, Внуково та Жуковський. Там тимчасово не приймають та не випускають літаки.

Пізніше Собянін написав, що, мовляв, силами ППО було знищено 3 безпілотники, які летіли на Москву. На місці падіння уламків одного з дронів працюють фахівці російських екстрених служб.

До слова, вночі 25 травня російські загарбники писали, що нібито знищили впродовж ночі 110 "українських" БпЛА над 13 регіонами. Найбільше дронів, за даними окупантів, фіксували у Тульській області.