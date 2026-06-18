Українські далекобійні санкції дістались до Москви: усе, що відомо про нищівну атаку Сил оборони

В ніч на 18 червня Україна продовжила застосовувати свої далекобійні санкції проти Росії. Так, ударні безпілотники Сил оборони атакували саме "серце Путіна" – Москву.

Деталі атаки на російську столицю та наслідки уражень зібрав 24 Канал.

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Які об'єкти у Москві атакували українські дрони?

У взаємодії з підрозділами ССО, ГУР МОУ, СБУ та іншими складовими Сил оборони України 18 червня оператори 1-го окремого центру спільно з бригадами Nemesis, "Рейд" і "Птахи Мадяра" уразили Московський нафтопереробний завод. Цікаво, що це підприємство розташоване за 15 кілометрів від Кремля.

Відомо, що уражений об'єкт є одним із десяти найбільших нафтопереробних підприємств Росії – саме він на 50% забезпечує бензином та дизельним пальним жителів російської столиці. Окрім того, Московський НПЗ відіграє важливу роль у постачанні палива та інших нафтопродуктів для забезпечення економіки й військової логістики держави-агресорки.

Внаслідок влучань безпілотників на підприємстві спалахнула масштабна пожежа – зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння. За попереднім даними українського Генштабу, горять комбінована установка первинної переробки нафти, установки гідроочищення дизельного пального та резервуарний парк.

Разом із тим, через погану роботу російських засобів радіоелектронної боротьби безпілотник врізався у щонайменше один житловий будинок.

Зауважимо, що це вже друга атака на Московський НПЗ. Вперше вибухи на об'єкті гриміли 16 червня. Тоді завод тимчасово призупиняв свою роботу.

Повторні удари по Московському НПЗ свідчать, що українські безпілотники можуть системно вражати найважливіші стратегічні об'єкти ворога в самому серці Росії,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Москва під атакою дронів: дивіться відео СБС

Чим Сили оборони били по Москві?

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував серію атак на Москву, яка триває вже третю добу поспіль. Він зауважив, що наразі у Росії немає "недоторканих" зон для українських дронів.

Москва таки ляже. І не на пляжі у Криму. Кремль то усвідомлює – недоторканих чи недосяжних зон меншає,

– наголосив командувач СБС.

Також "Мадяр" показав один із безпілотників, який завдав удару по Росії.



Дрон, який атакував Москву / Телеграм-канал "Мадяра"

Також у соціальних мережах з'явилися відео, які свідчать, що окрім безпілотників на Москву летіли й ракети. Імовірно, йдеться про ракети "Барс", які можуть нести бойову частину вагою 50 – 100 кілограмів.

Росіяни бідкаються через атаку дронів на Москву

Місцева влада, зокрема мер Москви, заявляла мешканцям про нібито ефективну роботу російської системи ППО, стверджуючи, що було збито щонайменше 30 українських ударних дронів.

Водночас ситуація в місті свідчила про інше – у різних районах фіксувались пожежі на промислових об'єктах і навіть у житлових багатоповерхівках. Також через невдалу роботу "пе-ве-о" у Москві загорівся один із найбільших торгівельних центрів "Садовод". Пожежу гасили гелікоптерами.

"Ефективна" робота російської ППО: дивіться відео

Мешканці регіону активно діляться враженнями від наслідків ударів дронів по Москві у своїх соцмережах. Один із місцевих жителів емоційно висловив невдоволення роботою російської ППО та описав місця влучань.

У місцевих істерика через масовану атаку БпЛА: дивіться відео (Обережно, нецензурна лексика! 18+)

На ситуацію відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який заявив, що відповідальність за ці події несе виключно Володимир Путін.

Зазначимо, що внаслідок масованої атаки на Москву у всіх аеропортах столиці скасували та затримали 527 рейсів.

Найгірша ситуація в Шереметьєво, де на виліт скасували 50 рейсів, а 71 затримали. На приліт, тим часом, 60 рейсів скасовано та 76 затримано.

Ситуація в аеропортах Москви: дивіться відео

Українська влада підтвердила атаку на столицю Росії

Президент Зеленський поділився вражаючими кадрами ефективної роботи українських безпілотників у Москві. Він зауважив, що саме так працюють українські далекобійні санкції, підтвердивши причетність Сил оборони до гучного ранку у серці Росії 18 червня.

Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину,

– наголосив Зеленський.

Президент заявив, що якщо буде палати Україна, буде палати і російська Москва.

Також глава держави додав, що українські далекобійні удари отримали позитивну оцінку від партнерів, які відзначили їхню точність та ефективність.