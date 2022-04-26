Москва відчуває поразку, – Кулеба про російські погрози третьою світовою

Дмитро Кулеба заявив, що розмови Росії про "реальну" загрозу третьої світової свідчать тільки про те, що Москва відчуває поразку. Саме тому міністр закликав світ ще більше підтримати Україну.

Відповідну заяву очільник МЗС України написав у твітері ввечері 25 квітня. Зокрема він зазначив, що ми захищаємо європейську та глобальну безпеку.

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Росія вже відчуває свою поразку у війні, яку почала проти України

Український дипломат пояснив, що Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України.

Звідси розмови про "реальну" небезпеку третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку,

– написав Кулеба.

До речі, варто пригадати, що саме очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив у ефірі росЗМІ нібито про реальність ризику ядерної війни. Сказав, мовляв, є чимало охочих, щоб ризики штучно роздмухувалися. Проте, хто є цими "охочими" Лавров не розповів. Тільки додав, що нібито "небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати".

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