У Москві 19-річний призовник вистрибнув з вікна, щоб не їхати на війну

Росіяни придумали ще один креативний спосіб, як уникнути мобілізації. Зокрема, можна вистрибнути з вікна прямо у військкоматі. Щоправда, тут ще варто розрахувати поверх.

Про такий інцидент у Москві повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал. Його учасником став 19-річний юнак.

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Зламав кілька хребців, але зате не в окопі

5 грудня росіянин опинився у військкоматі на вулиці Саратовській. Хлопця мали відправити на війну проти України, однак він так сильно не хотів ставати "гарматним м'ясом", що наважився на непросте рішення. Юнак вистрибнув прямісінько через вікно.

Оскільки це був 4 поверх, то хлопець залишився живий, однак у нього діагностували серйозні травми. Так, замість участі у війні росіянин обійшовся переломами хребців.

У підсумку своєї цілі хлопець досягнув – на війну він найближчим часом точно не поїде.

У Росії поновлюють мобілізацію

Останнім часом у російських телеграм-каналах повідомляють про активізацію мобілізаційних заходів. У військкоматах нібито вже створюють списки нових "мобіків", яких призвуть до війська у період 12 грудня – 1 лютого. Повістки можуть почати роздавати вже з дня на день.

Цікаво, що на цей раз на війну відправляться мешканці великих міст, бо у селах вже нема кого забирати. Водночас повістки роздаватимуть навіть в поліклініках, лікарнях та вишах. До речі, у Кремлі цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.