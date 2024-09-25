У Москві горів склад запчастин: була масштабна пожежа

У Росії стає все неспокійніше. Зокрема, у Москві зайнялась масштабна пожежа.

Російські телеграм-канали пишуть про велику пожежу на заході Москви. Там спалахнув склад з автозапчастинами на вулиці Горбунова, передає 24 Канал.

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Займання доволі масштабне

Очевидці повідомляють про гучні вибухи. Крім цього, є загроза перекидання вогню на АЗС.

Пожежа розпочалася приблизно о 6 ранку в районі 56 кілометру МКАД. Полум'я повністю охопило ангар площею близько 600 квадратних метрів, зараз на місці видно відкритий вогонь та стовп густого чорного диму.

За останніми даними, впритул до ангару прибудовано два контейнери з олією та паливом усередині, дах будівлі деформований і може обвалитися. На місці працюють пожежники, інформації про постраждалих наразі не було.

Пізніше стало відомо, що дах ангару впав по всій площі. Крім цього, о 6:31 займання вдалося локалізувати.

У Москві пожежа: дивіться відео