У Москві на інспектора ДАІ під час показових виступів завалилося поліцейське авто
У підмосковній Івантіївці 28 червня стався моторошний інцидент. На інспектора місцевого ДАІ звалився поліцейський автомобіль.
Це сталося під час показових виступів даішників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Російські пропагандисти розповіли, що поліцейська автівка, яка звалилася на інспектора ДІБДР, протягла чоловіка кілька метрів. Від смерті інспектора врятував шолом.
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У пресслужбі ГУ МВС Росії у Москві зазначили, що інцидент трапився під час демонстрації професійних умінь у Центрі професійної підготовки Державтоінспекції ГУ МВС Росії. Як наслідок інспектор ДАІ зазнав тілесних ушкоджень.
В інспектора, на якого впав автомобіль під час показових виступів, зрештою діагностували перелом ноги та забиття.
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У 48-річного Олексія також виявили вивих пальців на нозі та садна спини. Йому наклали гіпс та відправили до відомчої лікарні.