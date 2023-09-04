Гори-гори ясно: у самому центрі Москви спалахнула масштабна пожежа
Росія продовжує жити за принципом – ні дня без пожеж. Увечері 4 вересня пожежа спалахнула у самому центрі Москви.
Полум'я зафіксували у районі Ленінградського вокзалу. У небо здіймається стовп вогню. Деталі повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Повідомляють, що палають місцеві склади. За попередніми даними, все почалося з того, що хтось підпалив сміття. Згодом полум'я перекинулося на приміщення. Повідомляють, що пожежа там вже була нещодавно: лише тиждень тому.
На місце інциденту вже прибули пожежні. Постраждалих для Росії традиційно "немає". У мережі діляться моторошними кадрами пожежі. Видно, що палає – добре. Що ж, як то кажуть: гори-гори ясно, щоби не погасло.
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У Росії стає все тривожніше
Перший день осені для жителів Москви видався "трєвожненьким". Спершу повідомили про начебто якусь атаку безпілотників. З цієї нагоди у столиці країни-терористки закрили всі аеропорти. Скасувати довелося понад 30 авіарейсів. Собянін – мер Москви – впав в істерику. Згодом російські пропагандисти заявили, що начебто навіть вдалося збити "БпЛА". Водночас у Москві все одно спалахнула пожежа.