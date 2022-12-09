У Москві – масштабна пожежа у ТЦ: площа займання стрімко зростає

У Москві ранок 9 грудня розпочався не з кави. Спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі "Мега Хімки". Повідомляють, що всередині були люди.

ТЦ розташований на Ленінградському шосе. Яскраві кадри пожежі транслюють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Горіли меблі та вибухали балони

Попередньо відомо, що спалахнула покрівля. Займання виникло на складі магазину OBI, де були різні меблі та дерев'яні споруди.

Горить ТЦ у Москві: відео

Далі полум'я охопило весь супермаркет. Почали вибухати газові балони та банки з фарбами. Очевидці зазначають, що чули ці звуки вибухів. Ці моменти також потрапили на відео.

Вибух з висоти: відео

Звуки вибухів газу: відео

Площа займання стрімко зросла

Близько 05:50 ЗМІ писали, що площа пожежі у ТЦ складає всього 250 квадратних метрів. Над будівлею піднімався чорний стовп диму у місці, де був будівельний магазин.

Однак вже згодом з'явились повідомлення, що площа пожежі сягнула 10 тисяч квадратних метрів, а будівля майже повністю вигоріла та обвалилась. Через певний час вже писали про 17 тисяч квадратних метрів.

Пожежа набирає обертів: відео

У ТЦ були люди – є жертва

Зазначають, що під час пожежі усередині ТЦ були люди. За словами очевидців, працівників евакуювали з іншого боку будівлі одразу після звуку сигналізації.

Щонайменше одна людина загинула – це був охоронець Сергій Смуров. Чоловіка знайшли на вулиці із пробитою головою. Ймовірно, під час евакуації із будівлі на нього впала металева конструкція.

Наразі інформації про постраждалих немає.



Пожежа збільшується / Фото російських ЗМІ

Спочатку російські екстрені служби заявляли, мовляв, розглядають підпал як ймовірну причину пожежі. Однак версія швидко змінилась – сказали, нібито це було коротке замикання.



Пожежа у будівельному магазині / Фото російських ЗМІ

Пожежники запізнились

Російське МНС повідомило, що інформація про пожежу надійшла їм о 5:58 ранку, а о 6:19 пожежники вже були на місці. Тобто рятувальники їхали до гіпермаркету 21 хвилину.

Цікаво, що за регламентом пожежники мають приїжджати за 10 хвилин. Нормативи порушили в 2 рази.