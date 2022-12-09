У Москві – масштабна пожежа у ТЦ: площа займання стрімко зростає
У Москві ранок 9 грудня розпочався не з кави. Спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі "Мега Хімки". Повідомляють, що всередині були люди.
ТЦ розташований на Ленінградському шосе. Яскраві кадри пожежі транслюють російські ЗМІ, інформує 24 канал.
До речі Масштабний вибух газу в торговому центрі Росії: є постраждалі
Горіли меблі та вибухали балони
Попередньо відомо, що спалахнула покрівля. Займання виникло на складі магазину OBI, де були різні меблі та дерев'яні споруди.
Горить ТЦ у Москві: відео
Далі полум'я охопило весь супермаркет. Почали вибухати газові балони та банки з фарбами. Очевидці зазначають, що чули ці звуки вибухів. Ці моменти також потрапили на відео.
Вибух з висоти: відео
Звуки вибухів газу: відео
Площа займання стрімко зросла
Близько 05:50 ЗМІ писали, що площа пожежі у ТЦ складає всього 250 квадратних метрів. Над будівлею піднімався чорний стовп диму у місці, де був будівельний магазин.
Однак вже згодом з'явились повідомлення, що площа пожежі сягнула 10 тисяч квадратних метрів, а будівля майже повністю вигоріла та обвалилась. Через певний час вже писали про 17 тисяч квадратних метрів.
Пожежа набирає обертів: відео
У ТЦ були люди – є жертва
Зазначають, що під час пожежі усередині ТЦ були люди. За словами очевидців, працівників евакуювали з іншого боку будівлі одразу після звуку сигналізації.
Щонайменше одна людина загинула – це був охоронець Сергій Смуров. Чоловіка знайшли на вулиці із пробитою головою. Ймовірно, під час евакуації із будівлі на нього впала металева конструкція.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Пожежа збільшується / Фото російських ЗМІ
Спочатку російські екстрені служби заявляли, мовляв, розглядають підпал як ймовірну причину пожежі. Однак версія швидко змінилась – сказали, нібито це було коротке замикання.
Пожежа у будівельному магазині / Фото російських ЗМІ
Пожежники запізнились
Російське МНС повідомило, що інформація про пожежу надійшла їм о 5:58 ранку, а о 6:19 пожежники вже були на місці. Тобто рятувальники їхали до гіпермаркету 21 хвилину.
Цікаво, що за регламентом пожежники мають приїжджати за 10 хвилин. Нормативи порушили в 2 рази.