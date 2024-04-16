У Москві загорівся єдиний в Росії завод боєприпасів для С-300, – ЗМІ

У Росії ввечері 16 квітня неспокійно. ЗМІ повідомляють, що у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард", де виготовляють боєприпаси для С-300.

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на заводі у Москві. Відомо, що він входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони Алмаз-Антей", передає 24 Канал.

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У Москві сталася пожежа на заводі, що виготовляє боєприпаси

Згідно з оприлюдненими даними, у Москві на заводі "Авангард" пожежа поширилася на територію 50 квадратних метрів. Однак її змогли локалізувати працівники пожежної охорони, які прибули на допомогу.

Попередньо, відкрите горіння вдалося локалізувати близько 18.00. Пожежа, ймовірно, сталася у цеху №12, який розташований на вулиці Клари Цеткін у Москві близько 17:00. Рятувальникам знадобилася година, щоби локалізувати вогонь, але не ліквідувати.

Відомо, що Московський машинобудівний завод "Авангард" входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей". На цьому підприємстві виробляють боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

Однак станом на зараз достеменно невідомо те, що стало причиною пожежі та чи є жертви. Також зауважимо, що офіційного підтвердження чи заяв стосовно цієї ситуації оприлюднено не було, і цю інформацію наразі поки не коментували.

Водночас на сайті вищезгаданого заводу вказано, що підприємство є єдиним у країні-агресорці, яке виробляє ці ракети. Згідно із застарілими даними, а саме – 2017 року, на заводі працювали 2,5 тисячі працівників.

Зокрема, завод "Авангард" розташований на півночі Москви. У травні 2019 року підприємство потрапило під санкції США разом із навчальним центром зенітних ракетних військ у Гатчині та Тульським конструкторським бюро приладобудування.

У Росії горить завод боєприпасів / Скриншот 24 Канал

Раніше у Москві палав завод МіГ

Російські ЗМІ повідомляли, що у Москві 13 лютого спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті в Москві. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до корпусу заводу, що діє. Росіяни писали, що наразі будівля не експлуатувалася.

Зазначається, що пожежа виникла на 2-му та 3-му поверхах будівлі. Причина загоряння поки що залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів. Росіяни провели евакуацію. Через загрозу перекидання вогню на інші будівлі на місце направили декілька пожежних бригад.