Заманюють пільгами та PlayStation 5: у Москві вербують на фронт прямо у метро

У Москві добровольців вербують на війну в Україні вже в метро. Для цього там розмістили пункти агітації та запису охочих.

Відомо про такі пункти є біля щонайменше п'яти станцій метро. Там так звані "волонтери" служби відбору розповідають про контракти та роздають листівки з описом "переваг" служби. Очевидно, про кількість загиблих "волонтери" не повідомляють.

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Що відомо про вербування росіян в метро

Агітаційні стійки розмістили біля метро, тому що на сайті mos.ru надто мізерна та не дуже зрозуміла інформація, яку треба ще знайти,

– заявили так звані "волонтери".

Причому в цих агітаційних пунктах вже збирають мобільні номера в охочих та відправляють їх дані в нещодавно відкритий пункт збору на вулиці Яблочковій.



Росіян вербують біля метро в Москві /Фото Insider

Потім потенційним військовим телефонують та відправляють їх в цей центр збору. Там же вони подають заяву, проходять медогляд та оформляють документи.

А щоб потенційні солдати не передумали у процесі, можна пограти, наприклад, в Atomic Heart – у пункті встановили чотири консолі PlayStation 5,

— мовиться в повідомленні.

Варто додати, що бійців мотивують грошима. Буквально ще до відправлення на війну в Україну їм обіцяють заплатити 90 – 100 тисяч російських рублів. Проте в цю суму входить 50 тисяч від мера Москви. Тобто росіянин з іншого регіону отримають на 50 тисяч менше.

Окрім того, після відправлення на фронт їм обіцяють 210 – 340 тисяч рублів за календарний місяць. З них:

40 – 50 тисяч рублів – грошове забезпечення;

120 – 240 тисяч рублів – додаткові виплати. Плюс – ще ті 50 тисяч від мера для москвичів.

Та ці виплати цілком можуть бути ілюзорними, адже на тій же сторінці сказано: "Сума виплат може змінюватись в залежності від тривалості контракту, території несення служби, змін у федеральних та регіональних нормативно-правових актах".

Тобто фактично Росія може змінити виплати цьому контрактнику, як тільки захоче. Ба більше, ЗСУ можуть відправити його на "концерт Кобзона" швидше, ніж він заробить грошей. Адже на тому світі вже перебуває 177 680 окупантів.

Ба більше, росіянам не розповідають про кількість втрат, ймовірність інвалідності. Видання зауважує, що не нагадують і про те, що втрати за рік війни в Україні перевищили втрати в Афганістані за 9 років.