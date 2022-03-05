У Москві на мітинг вийшли 10 тисяч людей: вони починають розуміти, що війна їм не потрібна

Росіяни починають усвідомлювати безглуздість кровавої війни проти Україну, яку розв'язав їх президент Путін. У Москві відбувся кількатисячний мітинг.

У Росії "рушив лід"

У ЗМІ 5-го березня з'явилася інформація про мітинг у Москві. Інформацію підтвердив радник міністра МВС Вадим Денисенко.

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Повідомляється, що на вулиці вийшло близько 10 тисяч людей. Водночас російська дезінформація говорить, що їх було тільки тисяча.

Кожен, хто хоче, побачить це відео в ютубі. У принципі 10 тисяч людей стоїть на вулиці. Всі машини, які проїжджають, їм сигналять,

– сказав Денисенко.

Він зазначив, що в Росії "рушив лід". "Росіяни починають розуміти, що війна їм не потрібна", – заявив радник глави МВС.



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