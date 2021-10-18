У Москві не сидять склавши руки: як Кремль тисне на Україну і Молдову

Поки західні та українські політики сперечаються про те, як Кремль використовує запуск "Північного потоку – 2" для політичного та енергетичного тиску на Україну, в Москві не сидять склавши руки. Для того щоб значно обмежити обсяги транзитного газу, який транспортується по українських трубах, Росія підписала довгостроковий контракт з Угорщиною. Далі читайте російською.

Использование альтернативного маршрута – "Турецкого потока" стало одним из условий достижения этого соглашения. Судя по всему, весьма выгодного для правительства давнего симпатизанта Владимира Путина Виктора Орбана.

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Для Украины это соглашение создало серьезные проблемы, так как ограничило количество физического газа в трубе. Того самого газа, которым Украина пользуется, когда закупает сырье на европейских споровых рынках.

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время недавнего саммита Украина ЕС в Киеве пообещала президенту Владимиру Зеленскому предпринять усилия для увеличения словацкого транзита. Но это – реверсный маршрут, в обратную сторону и на цену доставки газа потребителю это мало влияет. Кроме того, в условиях резкого роста цен на газ спотовый рынок находится в таком хаосе, а государства Европы в таком жадном поиске решения выхода из проблемы, что не исключены новые контракты "Газпрома", которые оставят Украину без транзитного газа.

Но не Украиной единой

В соседней Молдове уже объявлено чрезвычайное положение в газовой сфере. Это решение было принято после того, как контракт с "Газпромом" на доставку газа истек, а к новому соглашению стороны так и не могут прийти.

Молдова пытается сохранить прежние льготные условия, ссылаясь на свой статус долголетнего клиента российской монополии. Но пока ей приходится закупать газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. А это почти в три раза больше, чем по истекшему контракту. И то неизвестно, надолго ли сохранится такая цена.

"Газпром" изменил формулу продажи сырья. Если раньше цена газа была привязана к цене нефти, то теперь в долгосрочных контрактах хотят фиксировать привязку 70 на 30:70 процентов к цене на бирже и 30 – к цене нефти. Даже давний друг России, сербский президент Александар Вучич возмущается в эфире одного из белградских телеканалов:

"Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги"?

Но если денег на оплату газа по формуле "Газпрома" нет в Белграде, то тем более их нет в Кишиневе. В российской столице прекрасно это понимают. И потирают руки.

Кремль использует газовый вопрос для давления на Украину и Молдову / Фото из архива 24 канала

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Наказание газом

Молдавские избиратели отказали в доверии пророссийскому президенту Игорю Додону и его команде только недавно, когда в ходе президентских и парламентских выборов к власти пришли проевропейские силы во главе с Майей Санду. И в Кремле хотят, чтобы у молдавских граждан эта победа ассоциировалась с резким ухудшением уровня жизни, с социальной катастрофой.

Украины это касается в той же мере. После победы Майдана в Кремле сделали все возможное для превращения Украины в государство-инвалид – вплоть до открытого нападения. Но при этом Украина могла обходиться без российского газа.

Вопрос, что будет этой зимой и не приведут ли социальные проблемы к желанию договориться с Москвой или просто – если учитывать явное неприятие в Кремле самой фигуры Владимира Зеленского – к дестабилизации украинского государства и попыткам захвата новых территорий?

На своей недавней встрече в Вашингтоне президент Джозеф Байден и федеральный канцлер Ангела Меркель обещали предпринять совместные усилия, если Москва будет использовать газ в качестве энергетического оружия. И хотелось бы понять, вот то, что сейчас вытворяет "Газпром" с Украиной и Молдовой это уже такое использование или нужно еще немного подождать до холодов?