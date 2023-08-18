Москві не спиться: у столиці Росії чули вибухи

У ніч проти 18 серпня у Москві та Підмосков'ї чули потужні вибухи. Зокрема, гучно було біля "Москва-сіті", цей діловий центр раніше не оминали увагою дрони.

Про вибухи повідомили у російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал. Ворожі пабліки також виклали відео.

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Під атаку дронів знов потрапив центр "Москва-сіті"

Гучні звуки чули в Красногорську та Одінцово. Проте найгарячіше було у самій Москві. За свідченнями місцевих жителів, безпілотники пролітали над центром "Москва-сіті".

Ба більше, один з дронів начебто звалився на дах Експоцентру.

Москву атакують дрони / Дивіться відео:

Влада запевняє, що все "збили"

Згодом про атаку відзвітував мер столиці держави-агресорки Сергєй Собянін. Він визнав, що розбудили москвичів саме безпілотники. Проте, переконує Собянін, все начебто позбивали.



Стовп диму мер Москви пояснює уламками, який пошкодили дах. На місці працюють рятувальники.

Ось такий стовп диму видно у Москві: відео

Проте на цьому пригоди дронів у Москві не завершились. Одразу після начебто "ідеальної" роботи ППО був закритий повітряний простір над аеропортом "Внуково". Усі прильоти та відльоти були скасовані.

В Росії почастішали вибухи

Все частіше безпілотники долітають не лише до прикордонних з Україною областей, а й до самої столиці держави-агресорки. Так 12 серпня москвичі бідкались на дрони, з якими не могла дати раду російська ППО.

Безпілотник начебто пролетів над МКАДом, проте про жодні вибухи не повідомляли. А й пропагандистським ЗМІ порадили промовчати на цю тему.

11 серпня дрони знову гуділи над Москвою. Тоді безпілотник начебто збили у районі Карамишевської набережної. Цей політ москвичі зняли на відео та побідкались, що до них "ледь не долетіло".

У ГУР порадили росіянам не розслаблятись і чекати більше гостей з неба. В українській розвідці кажуть: атаки БпЛА оголили всю систему російської ППО. Тепер вона виглядає неефективною.

У військовому відомстві підтвердили атаку дронів та пошкодження нежитлових будівель. Запевняють, що траєкторію дрона вдалось змінити.