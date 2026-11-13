Працював з Азаровим і написав книгу про Януковича: що відомо про підірваного в Росії Заворотного

У Москві 13 листопада під час руху вибухнув позашляховик Toyota 72-річного російського публіциста Сергія Заворотного. Під водійське сидіння заклали саморобну бомбу, внаслідок вибуху пропагандист вижив і потрапив до лікарні.

Інформацію про діяльність Заворотного та його зв'язки з Україною повідомляє 24 Канал.

Як Заворотний працював на ворожі спецслужби та займався антиукраїнською пропагандою

Сергій Заворотний є кандидатом історичних наук, публіцистом і колишнім співробітником Держдуми Росії, а за часів правління Віктора Януковича працював прессекретарем і радником тодішнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.



Сергій Заворотний / Фото з відкритих джерел

Після подій Революції Гідності він утік до Росії, де тривалий час виступав експертом створеного Олександром Дугіним Ізборського клубу та керував пропагандистським ресурсом "Антифашист".

У 2018 році разом із Олексієм Бердниковим діяч видав пропагандистську книгу "Янукович сдал. Госдеп принял. Как россия потеряла Украину", де просував кремлівські наративи про нібито державний переворот і зовнішнє управління Україною з боку Заходу.



Заворотний написав книгу про Януковича / Фото з відкритих джерел

Крім того, він систематично з'являвся в ефірах російських телеканалів, відстоюючи геополітичні інтереси Кремля. Діяльність Заворотного виходила далеко за межі публіцистики. Ще у 2020 році він фігурував у звіті Комітету з розвідки Сенату США як кадровий офіцер Служби зовнішньої розвідки Росії, залучений до спецоперацій впливу.

Американська розвідка напряму пов'язувала його з військовою частиною №33949, яка належить до структури СЗР Росії, а українські аналітики неодноразово заявляли про його контакти з ФСБ.

За інформацією місцевих медіа й телеграм-каналів, інцидент стався на Кіровоградській вулиці в районі Чертаново навпроти будинку 8к2. Саморобний вибуховий пристрій спрацював за кілька хвилин після того, як чорний позашляховик виїхав із двору сусіднього будинку.

Основна сила удару припала на місце водія, внаслідок чого водійську частину машини сильно понівечило. Спочатку російські пабліки заявляли про розрив шини чи несправність газового обладнання, однак пізніше силовики підтвердили детонацію закладеної вибухівки. Слідчий комітет Росії уже повідомив про відкриття кримінальної справи за фактом події.



Підрив автівки Заворотного у Москві / Фото очевидців

Серія підривів на території Росії

Вибух автомобіля в Москві став черговим інцидентом із ліквідації осіб, причетних до агресії проти України. Напередодні в Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебував полковник 6-ї армії ВПС і ППО Росії. Російський військовий загинув на місці, хоча офіційні структури країни-агресорки досі приховують його точне ім'я.