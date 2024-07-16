Побачити Москву та померти: член делегації КНДР потонув у Росії

У російській столиці загинув член делегації Північної Кореї. Чоловік пішов освіжитися на пляж. Більше живим його не бачили.

Нещасний випадок стався з 64-річним Кімом Кум Чолем. Чоловік прибув до Москви з робочим візитом. Він був представником сільгосппідприємства у складі делегації КНДР.

Дивіться також Біля резиденції Путіна на Валдаї з'явилась ще одна установка ППО

Намагався врятуватися від спеки і втонув

Як повідомляють російські джерела, Кім проживав у посольстві Північної Кореї. У спеку іноземець пішов освіжитися та відпочити на пляж "Ангстрем" у Зеленограді ( один з 12 адміністративних округів Москви), після чого зник.

Тривогу забили колеги Кіма, які за кілька годин виявили на березі тільки його речі. Вони звернулися по допомогу до поліції. Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли. А вже наступного дня тіло корейця випливло на поверхню ставка – і тоді його вже впізнали. За фактом інциденту проводиться перевірка.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ще один смертельний інцидент у країні-агресорці. У Ростові-на-Дону в одному з цирків під час вистави загинув каскадер з Колумбії. Чоловік зірвався з каната та впав, вдарившись головою.