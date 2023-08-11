У Москві пролунав потужний вибух: росіяни бідкаються на атаку дронів

У Москві 11 серпня пролунав потужний вибух. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму.

За попередньою інформацією, вибух було чути в районі Карамишевської набережної. Традиційно окупанти заявили про "роботу ППО", передає 24 Канал.

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Потужний "хлопок" пролунав у Москві

Кремлівські пропагандисти й провладні ЗМІ заявили про "сильний хлопок" у Москві. Про причини "бавовни" вони, звісно, не повідомляли. Проте очевидці у мережі вже опублікували усі наслідки атаки невідомих дронів.

Невідомі дрони атакують Москву: дивіться відео

Свідки заявили, що безпілотник летів уздовж річища річки на висоті 150 метрів. Після – пролунав звук вибуху. Росіяни традиційно заявляють, що буцімто спрацювала ППО.

Крім того, повідомляють про падіння БпЛА на лікарню імені Ворохобова. До слова, активіст та волонтер Сергій Стерненко показав на карті приблизне місце падіння невідомого безпілотника.



Де у Москві впав безпілотник / Скриншот Сергія Стерненка

У мережі свідки почали публікувати відразу наслідки "прильоту" БпЛА у Москві. Й хоча Кремль намагався запровадити цензуру й заборонив "воєнкорам" та усіляким блогерам публікувати кадри після атак, проте росіяни продовжують "звітувати" про невідомі БпЛА.

Дим після вибуху у Москві: дивіться відео

Після вибуху у Москві здійнявся стовп диму: дивіться відео

Після вибуху на місце падіння дрона виїхали рятувальники та швидкі. Цікаво, що традиційно кремлівські прихвосні заявляють про "успішне відбиття атаки", а потім на місце "прильоту" відправляють кілька карет швидкої.

Швидкі і рятувальники їдуть на місце атаки: дивіться відео

У Москві прокоментували атаку дронів

Мер російської столиці Сєргєй Собянін заявив, що "була спроба прольоту одного безпілотника на Москву". Проте "влучна" російська ППО ліквідувала дрон.

При падінні уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав, серйозних руйнувань немає,

– заявив Собянін.

Російське міноборони також прокоментувало атаку. Там вкотре звинуватили Україну в "терористичних діях".

"БпЛА був заглушений засобами радіоелектронної боротьби й розбився в лісовому масиві на заході міста Москви. Внаслідок припинення терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", – видали чергову порцію маячні у Росії.

Варто наголосити, що пропагандисти геть забрехалися. Поки одні заявляють, що уламки впали на території лікарні, російському міноборони привидівся "лісовий масив".

У Москві закривали небо

Перед атакою росіяни бідкалися, що буцімто дрони летять на Москву. Через такі тривожні повідомлення у російській столиці закрили небо над аеропортом "Внуково". Через це виникли затримки у рейсах, оскільки борти перенаправляли на інші летовища.

Як повідомляли пропагандисти, над "Внуково" запровадили режим "Ковьор". Його оголошують у разі виявлення невідомого об'єкта в небі, що перетнув кордон. У таких випадках закривають повітряний простір на всіх висотах і ніхто не може літати, окрім військових чи рятувальних бортів.

Після того, як у Москві пролунали вибухи й "був збитий безпілотник" режим "Ковьор" скасували, а аеропорт "Внуково" знову почав працювати.