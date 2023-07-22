У Москві люди зварилися в окропі у ТЦ, а під Петербургом завалився переповнений міст

У торговому центрі Москви "Пори року" прорвало трубу з окропом. Інцидент у столиці країни-окупанта трапився на Кутузовському проспекті.

Є жертви та поранені. РосЗМІ з посиланням на екстрені служби заявили, що опіки попередньо отримали десятки людей, пише 24 Канал.

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У ТЦ Москви прорвало трубу з окропом

Двоє постраждали, до 18 осіб – заблоковані у московському ТЦ "Пори року", де прорвало трубу з гарячою водою,

– заявили пропагандисти станом на 15:42 22 липня.

Також вони пишуть, що люди були заблоковані всередині та не могли вийти через гарячу пару. До приміщення торгового центру приїхали швидкі, проте у мережі писали, що подачу окропу станом на 15:52 22 липня не перекрили.

У мережі показали відео з ТЦ після інциденту: дивіться кадри

Російські телеграм-канали Mash и Life вже написали про 70 поранених, Baza – про 50.

Очевидці кажуть, що чоловік просив про допомогу, та через пару допомогти йому не могли: дивіться відео

У телеграм-каналі написали, що вже одна людина загинула.

Загибла жінка. Вона зварилася в окропі,

– заявили росіяни.

Згодом мер Москви підтвердив, що одна людина внаслідок прориву труби загинула. За його даними, станом на 16:47 22 липня, всі служби працювали на місці. Згодом міський голова Москви Собянін додав, що кількість жертв зросла до чотирьох.

Росіяни загинули через прорив труби з окропом: дивіться відео

Біля торгового центру багато швидких: дивіться відео

Пропагандисти пишуть, що з опіками госпіталізовані тільки 9 осіб. Проте точної кількості постраждалих вони, звісно ж, не називають.

Окрім того, телеграм-канали написали про можливий витік аміаку з холодильників, адже на 2 поверсі ТЦ відчувається запах. Проте підтвердження цієї інформації не було.

Відомо, що труба прорвалась під цехами закладу "Глобус Гурме" на -1 у поверсі торгового центру.

ТЦ після інциденту: дивіться відео

Вода у ТЦ після розриву труби: дивіться відео

До речі, співробітниця торгового центру розповіла, що дізналась про інцидент орієнтовно за пів години після нього. Адже, за її словами, не звучала сигналізація, охорона була спокійною. Причому працівниці відправила новини сестра, а в ТЦ людям відразу нічого не розповіли.

Працівники бідкаються, що їм не розповіли про інцидент: дивіться відео

Згодом московський слідчий комітет заявив, що відкрив справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що призвели до необережності смерті двох або більше осіб.

У Ленінградській області рухнув міст з росіянами

У російському місті Луга Ленінградської області відбувався фестиваль "Берега Ольги". Під час його проведення обвалився міст. Це трапилось тоді, коли росіяни вийшли зустрічати лодію з Ольгою.

За даними російських телеграм-каналів, одна людина загинула, ще 9 – доправлені в лікарню. Один поранений громадянин Росії зазнав важких травм.

Слідчі органи заявили, що вони встановлюють обставини події.

Під росіянами завалився міст / Фото з російських телеграм-каналів

Момент падіння мосту: дивіться відео