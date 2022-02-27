У Москві силовики затримують громадян України: допитують та кажуть "не читати зайвих сайтів"
Джерело:"Дождь"
Українські громадяни, які перебувають на території Росії, брати участь у протестах проти злочинних дій окупантів та війни з Україною. Тепер вони опинилися під прицілом силовиків ворога.
У Росії відбулися акції на підтримку України та проти війни, яку розпочали окупанти. Щоправда, їх розмах та чисельність не змусили Путіна віддати наказ про припинення обстрілів та нападу, а силовики затримали багатьох учасників мітингів.
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Допити громадян України
Серед інших на мітингах силовики затримали і громадян України. З ними проводять окремі допити та запитують, з якою метою та коли вони приїхали до Росії, а також чи мають вони транспорт.
Окрім того, до двох українців прийшов дільничий та попередив, щоб вони не брали участь у диверсіях та "не читали зайвих сайтів".
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