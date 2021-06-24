У Москві жорстоко побили хлопців за крики "Росія – для росіян": відео

У Москві перехожі накинулися на скінхедів, які вигукували гасла "Росія – для росіян! Москва – для москвичів!". Словесна перепалка ледь не закінчилася трагічно, в одного з хлопців був пістолет.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як 4 хлопці йдуть вулицею та вигукують расистські кричалки.

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Аж раптом на них накинулися перехожі. Після словесної перепалки почалася бійка. Чоловіки билися не лише руками, але й завдавали ударів ногами. Зрештою в одного зі скінхедів виявився пістолет.

Бійка тривала доволі довго. Більшість перехожих не лізли рознімати молодиків, адже боялися потрапити під гарячу руку.

У російських відомствах наразі ніяк не прокоментували інцидент.

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