В окупантів, як завжди проблеми, – у Росії загорівся завод, що виробляє ковбасу. Екстренні ворожі служби заявляють, що вогонь охопив дах будівлі комбінату.

Місцеві столиці держави-терористки ввечері 2 грудня помітили стовп диму, що підіймався над містом. Пізніше у ЗМІ та силових структурах повідомили, що пожежа сталася на Мікоянівському м'ясокомбінаті, – інформує 24 канал.

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Спалахнув дах ковбасного підприємства

На місце катастрофи, звісно, що виїхали російські пожежні бригади, аби якомога скоріше врятувати ковбасу. Інформація щодо постраждалих уточнюється, однак масштаби пожежі "тягнуть на другий ранг складності", як зазначають офіційні структури.

Повідомляється, що з будівлі евакуйовано щонайменше 12 осіб. За словами співробітників МНС, є загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі,

– пишуть кремлівські помийки.

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Однак варто зауважити, що попри заяви офіційних структур про те, що "постраждалих нема", – на місце інциденту виїхало декілька карет швидкої допомоги. Окрім того, з вогнем відправили боротися аж 100 пожежників на 30 одиницях техніки.

Пожежники та екстренні служби Росії "рятують московську ковбасу": дивіться відео з ворожих телеграм-каналів

Що не день, то пожежа: постійні катастрофи у Росії

Схоже, що у ворожих пожежників нема ні дня спокою. Скажімо, у підмосковному Кузнєцовому загорівся цех із виробництва пластику вчора, 1 грудня. Масштаби поширення полум'я спеціалісти оцінили у понад 450 квадратних метрів.

Також зайнявся склад пластику у Волгограді напередодні. Вогонь охопив понад 1,5 тисячі метрів квадратних, а ворожі офіційні структури традиційно заявили, що "патерь нєт".

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