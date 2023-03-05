Спершу вибух, а потім стовп вогню: під Москвою на коксогазовому заводі велика пожежа

Увечері 5 березня славнозвісна "бавовна" завітала у передмістя Москви. Спершу там пролунав вибух на коксогазовому заводі, а потім почалася масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Після вибуху на коксогазовому заводі спалахнула потужна пожежа, а очевидці кажуть про вогонь, висотою 20 метрів.

Цікаво Хтось покурив у повітрі: у Росії здійснив аварійну посадку бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3

А що ж трапилося

Російські ЗМІ стверджують, що вибух стався в цеху коксогазового заводу, після чого зайнялася насосна колона з бензолом. За майже 2 години пропагандисти відзвітували про ліквідацію масштабної пожежі.



"Краєвиди" у жителів Москви під час пожежі / Фото росЗМІ

Вогонь охопив щонайменше 200 квадратних метрів заводу. Над місцем вибуху піднявся величезний стовп вогню та диму.

Російські ЗМІ також стверджують, що постраждалих унаслідок вибуху та пожежі немає.

Пожежа на коксогазовому заводі в Москві: дивіться відео

Цікаво, що завод належить російській гірничовидобувній та металургійній компанії "Мечел", яка об'єднує виробників вугілля, залізорудного концентрату, сталі та прокату.

Тим часом у Санкт-Петербурзі бомбардувальник пішов на аварійну посадку

5 березня був невдалим днем для росіян. Наприклад, за кілька годин до пожежі у Москві, на аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі надійшов запит про аварійну посадку бомбардувальника-ракетоносія Ту-22м3. Причини цього невідомі, але цікаво, що для посадки військового літака обрали цивільний аеропорт.

Варто відзначити, що Ту-22м3 росіяни активно використовують у війні проти України, зокрема бомбардувальник "відзначився" під час авіаударів та ракетних обстрілів Харкова і Маріуполя. Також саме з таких літаків росіяни випускають надзвукові ракети Х-22 та "Кинджал", проти яких, на жаль, поки що безсила наша ППО.

Поки що невідомо про те, у якому стані літак і якою була причина неполадок.