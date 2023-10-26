Москву затягнуло чорним димом: на місцевій ТЕЦ сталася масштабна пожежа

У Москві 26 жовтня виникла велика пожежа на ТЕЦ й нібито сталися серйозні руйнування. На території московської ТЕЦ-16 горів газопровід.

Російські пропагандисти близько 16 години повідомили про сильну пожежу на ТЕЦ, якій присвоїли 1 ранг складності, пише 24 Канал. Мовиться про ТЕЦ-16, яка розташована на північному заході Москви.

Дивіться також "Бавовна" у Брянську: окупанти заявили про атаку дронів

У Москві на території ТЕЦ горів газопровід

Російські телеграм-канали повідомили, що в будівлі чи то обвалився дах, чи то залізобетонні конструкції.

У Москві сталася пожежа на ТЕЦ: дивіться відео

Унаслідок надзвичайної ситуації все затягнуло чорним густим димом. Повідомляється, що причиною надзвичайної ситуації стало те, що на території ТЕЦ-16 загорівся газопровід.

У Москві на території ТЕЦ-16 горів газопровід: дивіться відео

Згодом пропагандисти написали про загоряння на трьох котлах, а також факельне горіння газопроводу. Через інцидент подачу газу було перекрито.

Після цього прокремлівській ЗМІ повідомили, що загоряння на ТЕЦ-16 у Москві ліквідовано. Пропагандисти раптово почали стверджувати, що обвалення покрівлі не сталося.

Дрони атакували військовий табір окупантів у Курській області