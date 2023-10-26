Москву затягнуло чорним димом: на місцевій ТЕЦ сталася масштабна пожежа
У Москві 26 жовтня виникла велика пожежа на ТЕЦ й нібито сталися серйозні руйнування. На території московської ТЕЦ-16 горів газопровід.
Російські пропагандисти близько 16 години повідомили про сильну пожежу на ТЕЦ, якій присвоїли 1 ранг складності, пише 24 Канал. Мовиться про ТЕЦ-16, яка розташована на північному заході Москви.
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У Москві на території ТЕЦ горів газопровід
Російські телеграм-канали повідомили, що в будівлі чи то обвалився дах, чи то залізобетонні конструкції.
У Москві сталася пожежа на ТЕЦ: дивіться відео
Унаслідок надзвичайної ситуації все затягнуло чорним густим димом. Повідомляється, що причиною надзвичайної ситуації стало те, що на території ТЕЦ-16 загорівся газопровід.
У Москві на території ТЕЦ-16 горів газопровід: дивіться відео
Згодом пропагандисти написали про загоряння на трьох котлах, а також факельне горіння газопроводу. Через інцидент подачу газу було перекрито.
Після цього прокремлівській ЗМІ повідомили, що загоряння на ТЕЦ-16 у Москві ліквідовано. Пропагандисти раптово почали стверджувати, що обвалення покрівлі не сталося.
Дрони атакували військовий табір окупантів у Курській області
- 18 жовтня СБУ атакувала дронами військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Було зафіксовано щонайменше 18 прильотів.
- Неподалік від військового аеродрому "Халіно" розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.
- Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється. Варто додати, що вночі 18 жовтня вибухи чули над Бєлгородом і в районі тимчасово окупованої Євпаторії.
- Уночі 25 жовтня вибухи лунали в Брянську. Очевидці писали про звуки "бавовни" у щонайменше двох районах міста. Російська влада традиційно заявила про успішну роботу "ПеВеО".