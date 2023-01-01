У Москві танцювали під Сердючку та слова "Ще не вмерла Україна"

У російській Москві мешканці вирішили посвяткувати новий рік. Тож вони пішли в танець під пісню "Гуляночка" українського актора Андрія Данилка.

Варто відзначити, що в пісні є слова: "...Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так", інформує 24 канал. А сам Андрій Данилко з образом Сердючки не виступає в Росії та активно підтримує свою державу.

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Як у Росії витанцьовували під "ще не вмерла Україна..."

На опублікованому в телеграм-каналах відео помітно, як росіяни на одній з площ Москви святкували новий рік. Там були традиційні для Росії ще з часів більшовиків Дід Мороз та Снігуронька.

На кадрах ці всі персонажі разом із дорослими росіянами та дітьми радісно танцювали під пісню українського персонажа Вєрки Сердючки.

Цікаво, що слова про Україну ворогів зовсім не бентежили.

Росіяни танцювали під слова "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так": дивіться відео

"Дивно", чому мешканці Москви не дослуховуються до порад свого диктатора та не танцюють під Алєга Газманова чи SHAMANа, які є ярими прихильниками російської пропаганди та Владіміра Путіна.

Зокрема, SHAMAN виступав на російському пропагандистському "Пєрвому каналі" відразу після звернення самого Путіна. Співав посіпака диктатора про те, що він росіянин.

Хвора пропаганда Кремля

Владімір Путін, крім війни, ймовірно, вже не бачить нічого. Так, у Москві парк Горького "прикрасили" своєрідними "святковими" атрибутами. Вороги поставили там літери "Z", "V", "O". Проте через обурення людей символи довелось замінити.

У грудні 2022 року видання The Wall Street Journal повідомило, що в Росії хочуть створити "спецназ інформаційної війни".

Основна аудиторія розсилки наративів – школи та дитячі садки. Відомо, що з вересня 2022 року в школах Росії підіймають триколор і співають гімн кожного ранку. Також проводили роботу зі вчителями та старшокласниками. Детальніше про вчинки Кремля читайте тут.