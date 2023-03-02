"Бавовна" крокує Росією: у Москві встановили ще одну систему ППО

У Росії на щоденній основі лунають вибухи. Й у Кремлі вирішили перестрахуватися. Тож у Москві встановили ще одну систему ППО. Розповідаємо, де її побачили очевидці.

Москва готується приймати дрони, передає 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ. Інакше нам складно зрозуміти, для чого у столиці Росії вирішили поставити ще одну систему ППО. Невже сумніваються в установках, всіяних навколо?

Читайте також "Бавовна" за розкладом: як і чому Росія втратила контроль над власним небом

"Бавовна" дуже близько до Москви

За словами очевидців і росЗМІ, РЛС П-18-2 "Прима" виявили на околиці Москви. Якщо бути точнішими, то поблизу станції метро "Салар'єво".

РЛС для ППО помітили біля станції метро "Салар'єво": дивіться відео

Оскільки стоїть ця система, то десь неподалік мають бути комплекси ППО як ближнього, так і середнього радіуса дії. Зауважимо, що установка з'явилася не просто так. З її допомогою росіяни хочуть перестрахуватися, враховуючи масовану атаку дронами, яка сталася напередодні.

До слова, росіяни продовжують розставляти свої ППО біля об'єктів, які прагнуть захистити від атак. Так, у січні "Панцир-С1" поставили поблизу:

російського міноборони;

аеродрому Остаф'єво;

резиденції Путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї;

а також на офісній будівлі в Тетеринському провулку в Таганському районі.

Цікаво, що "Панцир-С1" помітили також на Воробйових горах 22 лютого 2023 року. Установка стояла саме навпроти стадіону "Лужники", де Путін організовував шабаш.

Дуже гучно у Росії було 28 лютого