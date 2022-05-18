У Москви вже нема іншого виходу, – Фейгін відповів, чого чекати далі від Кремля

Російська армія у війні з Україною не отримує перемог. Пропагандисти навіть починають делікатно готувати до цього населення.

Про це для 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що провал блискавичної "спецоперації" може штовхати Росію на необдумані вчинки, як, наприклад, безпосереднє втручання Володимира Путіна в організацію наступу.

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"Завжди, коли політичне керівництво втручається в реалізацію воєнних планів, то це завжди має сумні наслідки. Якщо до цього дійсно дійшло й Путін так не довіряє генералам, що вирішив безпосередньо всім керувати, то закінчиться все дуже сумно", – сказав Фейгін.

Перспективи наступу дуже туманні

Британська розвідка повідомляє, що Росія на Донбасі переходитиме в оборонні позиції. Вона спробує швидко приєднати до себе загарбані землі.

У Москви вже немає іншого виходу, ніж захоплювати все більші частини території й перейти до стратегічної оборони. Перспективи майбутнього наступу дуже туманні. Я думаю, що вони хочуть перейти в затяжну стадію,

– сказав Фейгін.

Росіяни можуть шантажувати

Правозахисник додав, що окупанти почнуть переговори з точки зору тих позицій, які вони загарбали. Якщо ж вдасться захопити нові території, особливо на Луганщині, то почнуть торгуватися.

"А вони ж вміють хитрувати, шантажувати й підкупляти. У комплексі вони можуть досягти певних результатів. Мовиться про те, що вони захочуть забрати всі окуповані території й запропонувати припинення вогню. Могли б і почати шантажувати бійцями з "Азовсталі". Крім цього, нескінченно обговорювали б статус Криму. Там не звучатимуть якісь нові аргументи", – розповів Фейгін.

За його словами, загарбники ще не вирішили для себе щось остаточно і те, як діятимуть. У них для наступу на Київ немає ресурсів, але оборонятись ще можуть. Фейгін зазначив, що росіяни ще не знають, як розгорнеться ситуація, коли почне працювати ленд-ліз.

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